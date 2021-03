Livique steht für Individualität und Lebensfreude. Möbel sind für Livique gemäss Mitteilung kein Selbstzweck und keine Wohn-Deko, sondern lebendiger Bestandteil des Lebens. Und als solche dürfen die Livique-Möbel manchmal auch eine Rolle spielen, die ein wenig aus dem vorgesehenen Rahmen fällt.

Dies zeigen die vier neuen Kurzspots, welche die Agentur Ammarkt mit Regisseur Lukas Wälli und Who's McQueen produziert hat, auf unterhaltsame Weise. So wird aus einem Drehsessel kurzerhand ein Kinderkarussell, aus einem Bett ein Trainingsgerät, aus einem Esstisch ein Pingpong-Tisch und aus einem Sideboard eine improvisierte Töffwerkstatt.



Der Regisseur habe die Spots so elegant und leicht inszeniert, dass die augenzwinkernden Stories ihren Charme entfalten könnten, ohne dass die Einrichtungskompetenz von Livique zu kurz komme, heisst es weiter.

Geballte Kraft auf allen Kanälen

«Das Rebranding vor zwei Jahren hat unser Unternehmen spürbar nach vorne gebracht», wird CEO Oliver Roth in der Mitteilung zitiert, «und diesen Schwung wollen wir jetzt ausnutzen, um noch mehr Menschen von unserem Angebot zu überzeugen». Die TV-Kampagne startet Anfang März, wenn auch der neue 200 Seiten starke Katalog an die Livique-Kundinnen und Kunden verschickt wird. Dies und weitere flankierende Massnahmen sollen sicherstellen, dass Livique nach einem sehr erfolgreichen 2020 auch in diesem Jahr zu den Gewinnern im Möbelmarkt gehören wird.

Verantwortliche bei Livique: Oliver Roth (CEO/Leiter Division Livique), Antonis Lambrinoudakis (Leiter Marketing und Beschaffung), Fatima Gmati (Leiterin Werbung), Maurizio Galassi (CD), Sandro Tissi (AD), Elhan Abduli (Grafik), Benji Vegezzi, (Text), Patrizia Galassi-Mazzucchelli (MD/Projektleitung); Filmproduktion: Who's McQueen Picture. (pd/lom)