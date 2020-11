Wirz: Wenn Bauarbeiter den verunfallten Kollegen vermissen

Die Suva hilft Verunglückten, möglichst rasch an die Arbeit zurückzukehren. Warum das für alle gut ist, thematisiert der von Wirz konzipierte Film «We miss you», der das Leid der Arbeitskollegen humorvoll überzeichnet in Szene setzt, wie es in der Mitteilung dazu heisst.

Die Suva legt grosses Gewicht auf die rasche Wiedereingliederung von Verunfallten, ist dabei aber auch stark auf das soziale Umfeld der Verletzten angewiesen. In der Kampagne «Rückkehr an den Arbeitsplatz» dreht sich deshalb alles um die Folgen eines Unfalls für die Freunde und Kollegen des Unfallopfers, basierend auf dem Insight: «Wer fehlt, wird vermisst».





Das grundsätzlich ernste Anliegen wird in der Kommunikation mit Humor und Emotionen inszeniert. Herzstück der Kampagne ist ein von Wirz entwickelter und mit Regisseur Tobi Fueter und Stories umgesetzter 40-Sekunden-Film. Er zeigt die untröstlichen starken Männer vom Bau, die sich über alle Massen ins Zeug legen, um dem vermissten Kollegen ein Zeichen zu schicken.

Die Kernbotschaft «We miss you» wird über alle Kanäle gespielt: TV- und Online-Spots in diversen Formaten, Online-Banner und eine über Social-Media-Aktivtäten beworbene Kampagnen-Website, die unter anderem die Möglichkeit bietet, einen befreundeten Verunfallten mit Musikwunsch und persönlicher Grussbotschaft auf dem Weg zurück zu motivieren.

In Partnerschaft mit Radio Energy lanciert die Suva zudem bis zum 13. Dezember einen eigenen digitalen Radio-Kanal. Während der kommenden sechs Wochen können Freunde, Arbeitskollegen oder Familienangehörige verunfallten Personen Songs und persönliche Grussbotschaften zukommen lassen. Die Wünsche und die Songs werden täglich zwischen 9 und 21 Uhr auf dem Suva-Channel ausgestrahlt.

