Anknüpfend an den im Mai lancierten neuen Markenclaim für McDonald's Schweiz «Small moments make a big difference» und dem Brand-TVC dazu, startet die Marke jetzt eine neue schweizweite Brand Poster-Kampagne, wie die verantwortliche Agentur TBWA\ schreibt.

Das Creative knüpft ans Ende des Mai-Films an, wo man die Zeichnung eines Mädchens für ihren Papa sieht, auf der sie dessen Auto kurzerhand zum Lieblingsrestaurant kürt. Denn dank McDrive werde jedes Auto zum Lieblingsrestaurant, so die Agentur weiter. Und das an jedem Ort oder in jedem Moment, an dem die Gäste am liebsten Burger, Fries und Co. geniessen wollen.

Diese «Lieblingsrestaurants» inszeniert die neue Kampagne mit drei Sujets und auf ungesehene Art und Weise. Hier wird nicht nur der konkrete Nutzen von McDrive auf den Punkt gebracht, sondern es werden auch kleine Geschichten erzählt, die auf Gäste-Gewohnheiten und Insights basieren. Diese reichen von der Mittagspause auf der Baustelle, über das romantische Dinner bis hin zum Familien-Trip mit den Kleinen durch die Waschanlage. Unterstützt wird die Kampagne national auf OOH und mit zwei Megapostern.

Das erste mit dem Sujet «Waschanlage» wird an der Hardbrücke in Zürich gezeigt und hängt damit neben der grössten Waschstrasse der Stadt – das zweite, am Hauptbahnhof in Lausanne.

«Meine kleine Tochter liebt es tatsächlich durch die Waschstrasse zu fahren, und wenn sie dabei noch ein paar Chicken McNuggets knabbern kann, ist es ein kleiner Moment, der für sie den Unterschied am Tag macht. Und wer Kinder hat, weiss: Small moments make a big difference». sagt Manuel Wenzel von TBWA\.

Verantwortlich bei McDonald’s: Jean-Guillaume Bertola (Chief Marketing Officer) ,Inga Roxburgh (Marketing Manager), Sandrine de Cerjat (Marketing Consultant); verantwortlich TBWA\Zürich: Manuel Wenzel (ECD), Tizian Walti (CD), Wolf Gärtner (Senior Copywriter), Susanna Fill (Senior Art Director), Dominik Laubscher (Group Account Director), Toni Rubera, Noemi Rubera (DTP); verantwortlich Fotoproduktion: Markus Mueller (Fotograf @ Visualeyes), Natalija Fallocca-Bajric (Produktion Visualeyes International); verantwortlich bei OMD: Alexander Schmitt (Managing Partner), Bernhard Gschwandtner (Communication Director) (pd/wid)