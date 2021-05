Digitec: Wenn Kunden das Drehbuch schreiben

Die drei Spots der neuen Digitec TVC Kampagne laufen vom 10. Mai bis am 6. Juni 2021 über die Schweizer TV-Bildschirme, im Kino und auf den Social-Media-Kanälen. Auch bei dieser Durchführung erzählt Digitec drei Geschichten aus Sicht der Produkte und taucht in unterschiedliche Kundenwelten ein –«gewohnt witzig und cineastisch inszeniert», wie Digitec in einer Mitteilung schreibt.





Als Grundlage für die Geschichten dienten einmal mehr echte Kundenkommentare.

