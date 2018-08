Ebookers: Wenn man in den Ferien gegen Gladiatoren kämpft

Ebookers lanciert dieses Wochenende eine nationale Werbekampagne für massgeschneiderte und individuelle Buchungen, wie das Online-Reisebüro in einer Mitteilung schreibt. Ob bei der Teilnahme an einer historischen Gladiatorenmeisterschaft in Rom oder beim Haitauchen im eigenen Hotel in Dubai, auf Ebookers finde sich für jede Leidenschaft die passende Aktivität, so die Botschaft. Das Herzstück der Kampagne sind die zwei Werbespots, die vom 2. September bis 21. Oktober in der Deutsch- und Westschweiz auf diversen TV-Kanälen zu sehen sind.

«Ebookers weiss, dass jeder Schweizer Reisende anders ist und in seinen Ferien etwas Aussergewöhnliches machen möchte», wird Maryse Gauthier, Ebookers Head of Brand Marketing, in der Mitteilung zitiert. Ob es sich dabei um ein skurriles Hotel, eine abgelegene Destination oder ein ungewöhnliches Hobby handle, Ebookers unterstütze die Schweizer ihre massgeschneiderte Reise zusammenzustellen.

Ferienfeeling in 30 Sekunden

Die Kampagne wird durch eine umfassende Werbeoffensive begleitet. Im Zentrum stehen die zwei TV-Spots «Gladiator» und «Catch of the Day», welche an zwei beliebten Schweizer Feriendestinationen spielen: Rom und Dubai. Die Kunden geniessen in den Spots Aktivitäten, welche so über Ebookers buchbar seien, schreibt das Reisebüro weiter. In 30 Sekunden erleben die Zuschauer eine historische Gladiatorenmeisterschaft in Rom oder einen Tauchgang mit Haien im eigenen Hotel.

Die beiden Spots werden auf vierzehn verschiedenen Sendern in der Deutschschweiz und auf neun Sendern in der Westschweiz gezeigt. Ergänzt wird die Kampagne unter anderem durch klassische OOH-Ads, animierte DOOH-Ads in diversen Schweizer Bahnhöfen wie auch ein Sponsoring um 19 Uhr auf SRF 1. Zudem gibt es ein Takeover im September auf teleboy.ch. Ebenso werden die TV-Spots auf den bekannten Social-Media-Streams von Facebook, Youtube und Instagram gezeigt. (pd/as)