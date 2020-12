Wir alle wissen: Vitamine sind zwar gesund, aber auf den ersten Blick längst nicht so gluschtig wie Schoggi. Deswegen wurden diese auch unter den Deckmantel eines Schoggi-Samichlaus versteckt, die jetzt zur Weihnachtszeit in verschiedenen Banner-Formaten die Runde machen, wie es in einer Mitteilung der Agentur Rosarot heisst. Unter dem Motto «Schenke Gesundheit» würden schliesslich auch noch die anderen Vitaminsprays von Oliq enttarnt, die den Energiehaushalt, das Immunsystem oder die innere Ruhe unterstützen sollen.

Mit den Schweizer Vitaminsprays von Oliq kann sich der oder die Beschenkte seine zusätzlichen Vitamine und essentiellen Nährstoffe als Spray mitnehmen und sich jederzeit per Sprühstoss damit versorgen, heisst es weiter. Und das gelinge «durch die mikrofeinen Tröpfchen auch hochwirksam».

Die Idee für die Weihnachtskampagne, die auch auf Inseraten in der Sonntagspresse, auf Social Media Ads und auf Display Ads zu sehen ist, stammt von der Zürcher Design- und Werbeagentur Rosarot.



Die Agentur hat 2019 auch bereits die Lancierungs-Kampagne umgesetzt (persoenlich.com berichtete).

Verantwortlich bei Oliq: Sara Renzi (Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Rosarot: Andreas Steiner (Strategie, Konzept), Dirk Schilling (Text), Sarah Därendinger (Art Direction), Flavia Hänni, Stephanie Steimer (DTP), Moreno Carroccia (Campaign Managment). (pd/cbe)