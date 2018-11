Freundliche Grüsse: Wenn sich die Musik der Umgebung anpasst

Wer Taxi fährt, kann sich ganz der Umgebung widmen – so auch bei der Fahrt durch Wien. Die Zürcher Agentur Freundliche Grüsse und die österreichische Hörberatungs-Kette Hansaton liefern nun den individuellen Soundtrack dazu: Das Sound Taxi ermögliche den Fahrgästen ein Hörerlebnis, welches genau auf die Fahrt durch die Stadt abgestimmt sei, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Um auf die «erstklassige Hörkompetenz» aufmerksam zu machen, habe Hansaton in Wien das weltweit erste Sound Taxi lanciert. Das spezielle Taxi gewähre den Fahrgästen dank modernster Technologie ein individuelles Hörerlebnis auf höchstem Niveau, heisst es weiter.

Musik in Echtzeit generiert

Konzept und Applikation wurden von Freundliche Grüsse in enger Zusammenarbeit mit den Wiener Komponisten David Menke und Benjamin Wuthe entwickelt. Die Sound-Taxi-Applikation generiert in Echtzeit ein klassisches Musikstück. Die Musikfragmente sind modular und verkürzen oder verlängern sich je nach Fahrzeit. So sei auch bei einem Stau oder bei roten Ampeln ein «harmonisches Musikerlebnis» garantiert.

Die Musikfragmente werden bei der Fahrt punktgenau per GPS auf die Umgebung angepasst und liefern jedem Fahrgast einen individuellen Soundtrack. So ertönen entlang der Donau feine, klassische Klänge. Bei zunehmender Geschwindigkeit nimmt auch das Tempo der Musik zu. In der Innenstadt reagiert die Musik auf Sehenswürdigkeiten wie die Wiener Staatsoper. Derweil werden den Fahrgästen auf einem Bildschirm die nächstgelegenen Hansaton-Filialen angezeigt.

Das Sound Taxi ist zwischen dem Flughafen Wien und der Innenstadt unterwegs. Ein Steller am Flughafen lädt die Menschen zum Einsteigen ein.

Verantwortlich bei Hansaton/Sonova: Irene Rieber (Leitung Marketing), David Resch (Vice President of Marketing Sonova Retail); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Samuel Textor, Pascal Deville (Creative Direction), Erwan Eydt (Entwicklung), Alain Aebersold, Nadine Mojado (Art Direction), Maude Mahrer (Grafik, Patrick Biner, Nicolas Fischer (Beratung); verantwortlich bei Produktion: David Menke, Benjamin Wuthe (Komposition), PDV Records (Musik), Daniel Young (Regie), CYD (Filmproduktion). (pd/as)