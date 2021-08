Nueva: Wie Christian Stucki mit 80 Jahren aussieht

Die Digital-Agentur Nueva hat für Visana eine Kampagne für die Betreuungs- und Vorsorgelösung umgesetzt. Sie soll zeigen, wie man bereits heute seinem zukünftigen Ich helfen kann. Stars der Kampagne: Schwingerkönig Christian Stucki und die Face-Tracking-Technologie. Nächste Woche startet der zweite Flight.

Das Bedürfnis, so lange wie möglich daheim wohnen bleiben zu können, sei in den Zielgruppen nachgewiesenermassen äusserst hoch, schreibt die Agentur. Darum habe Visana ihr neues Vorsorge-Paket mit einem Betreuungs-Zusatz versehen. Damit ist man ab 65 nicht nur finanziell gut gebettet, sondern kann auch vergünstigte Betreuungsleistungen in den eigenen vier Wänden in Anspruch nehmen.

Um dies zu dramatisieren hat Nueva eine schlagende Kampagnenidee erarbeitet. Das Grundmotto lautet: «Hilf deinem alten Selbst – Dank deinem jungen Selbst.» Die Testimonials werden erst in jung und dann mit 80 Jahren nebeneinander bzw. hintereinander gezeigt. Das junge Ich unterstützt das zukünftige, oder das zukünftige bedankt sich beim jungen. So hat man in jeder Lebensphase gut lachen. Denn je früher man vorsorgt, desto mehr Vorsorgeleistung wird man im Alter bekommen.

Filmisch wird die Idee mit der Face-Tracking-Technologie umgesetzt. Die Kampagnen-Testimonials sitzen entspannt und guter Dinge am Tisch oder auf dem Sofa, plaudern über ihre Art vorzusorgen und altern dabei nahtlos in wenigen Sekunden von 35 auf 85. Ausser dem Alter ändert sich dabei nicht wirklich viel. Darum kann man dank der Betreuungs- und Vorsorgelösung beruhigt in seinen eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Mit dabei einer, der genau weiss, dass sein aktueller Job vermutlich nicht bis 80 von Grosserfolgen gekrönt sein wird: Schwingerkönig und Visana-Testimonial Christian Stucki.

Die nationale Kampagne startete Mitte Mai und umfasst Display Ads, Social Media Ads, Discovery Ads und YouTube Spots. Der zweite Flight startet kommende Woche.

Verantwortlich bei Visana: Maurizio Della Mura (Leiter Marketing-Kommunikation), Leandro Fina (Leiter Digital Marketing) Michèle Leu, Lukas Schwitter (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Nueva: Remo Brunner (Beratung), Thomas Ammann, (Text/Konzept, Creative Direction), Jonas Hermann (Art Direction), Alexander Cox (Text/Konzept), Nicole Tobler (Projektleitung). Verantwortlich bei Visualpark (Film): Alex Kleinberger, Luzian Schlatter, Verantwortlich bei Moodpix (Fotografie) André Scheidegger. Verantwortlich bei Drop8 (Programmatic Advertising) Sam Lutz, Fabrice Lalive. Verantwortlich bei N.E. Creative Marketing (YouTube, Discovery Ads): Nadia Egli. (pd/wid)