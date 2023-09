Freundliche Grüsse: Wie der Wanderdurst gestillt werden kann

Rivella ist die ideale Erfrischung für eine Wanderung: Das ist aktuell im Rahmen der neuen Kampagne «Stille deinen Wanderdurst» schweizweit zu sehen. Mit Display und Social Ads, OLV, DOOH, wie auch mit POS-Erweiterungen, wird auf das Kultgetränk als Begleitung für Tage in den Bergen aufmerksam gemacht. Weiter wird auch zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen: Zu gewinnen gibt es ein Wanderwochenende für zwei Personen am Flumserberg sowie mehrere Rivella-Wanderpäckli, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die Bewerbung des Gewinnspiels wurden Skirennfahrerin Aline Danioth und Infuencer Zeki an den Flumserberg geschickt. Für eine Vielzahl an Content-Pieces wurden die beiden unterschiedlichen Charaktere bei ihrem abenteuerlichen Ausfug begleitet. Egal ob auf der Bergbahn, dem Wanderweg oder der Rodelbahn: Was der Stadtmensch Zeki und die sportliche Aline alles erleben, wird aktuell auf humorvolle Art und Weise auf dem TikTok- und Instagram-Kanal von Rivella erzählt.

Auch weitere Infuencerinnen und Influencer unterstützen die Herbstkampagne mit selbst produziertem Content auf ihren Accounts.

Verantwortlich bei Rivella: Elena Neuhold (Brand Managerin), Francesco Camenzind (Brand Manager); verantwortlich bei Freundliche Grusse: Pascal Deville, Samuel Textor, Fabian Biedermann (Gesamtverantwortung), Janine Sonderegger (Head of Content), Julian Riegel (Text/Konzept), Mara Schwegler (Art Direction), Eva Brun, Sandro Matter (Beratung), Mario Noser (Social-Media-Strategie); Filmproduktion: Phil Jaycob, Stephen Nthusi; Fotografie: Christopher Alexander. (pd/cbe)