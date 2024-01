Agence Trio: Wie drei Agenturen eine Kampagne stemmen

Der Schweizerische Arbeitgeberverband, Economiesuisse, der Schweizerische Bauernverband und der Schweizerische Gewerbeverband wollten für die eidgenössischen Wahlen 2023 nichts dem Zufall überlassen. Die vier grossen Wirtschaftsverbände der Schweiz bündelten ihre Kräfte unter dem eigens kreierten Banner «Perspektive Schweiz», um eine gemeinsame nationale Kommunikationskampagne zu führen, die die Schweizer Wirtschaft und Landwirtschaft unterstützen.

Nach einer Ausschreibung im Jahr 2022 wurden im Rahmen eines Pitches drei Agenturen für die Durchführung der Kampagne auf nationaler Ebene ausgewählt: Mediapolis für ihren Beitrag zur politischen Kommunikation, Ammarkt für die Betreuung der Deutschschweiz und schliesslich Agence Trio für die Betreuung der Romandie.

Cultural Checks sind unvermeidlich

Eine politische Kampagne zielt darauf ab, schlagkräftige Botschaften zu verbreiten, die das Publikum zu überzeugen vermögen, heisst es in einer Mitteilung. Wenn eine politische Kampagne in der Schweiz auf nationaler Ebene durchgeführt werde, müssen die Slogans in allen Sprachregionen gleich gut klingen.

In diesem Rahmen konnte Agence Trio ihre Expertise im Bereich Cultural Check einsetzen, um die prioritären Botschaften nach Regionen anzupassen und auszuwählen, damit sie auch nach ihrer Umstellung auf Französisch noch die gleiche Wirkung haben. Die Agentur konnte so – laut der Mitteilung in eigener Sache – an einer Vielzahl von Botschaften arbeiten, die in zahlreichen Medien umgesetzt wurden: Plakate, DOOH, Presseinserate, Flyer, Webbanner, Inhalte für soziale Netzwerke und andere traditionelle Kampagnenmaterialien (Sticker, Planen, Fahnen usw.).

Agence Trio sorgte laut eigenen Angaben auch dafür, dass die Kampagne in der gesamten Westschweiz Gehör fand, indem sie die Organisationen, die die Fortbewegung von Perspektive Schweiz unterstützten, durch Koordinationsarbeit zusammenführte. Indem die Agentur über die Entwicklung der Kampagne in den anderen Regionen informierte und Mitteilungen sowie Kampagnenmaterial weiterleitete, ermöglichte sie den Unterstützern, die Kampagne in ihren jeweiligen Organisations- oder Vereinskreisen zu kommunizieren und ausstrahlen zu lassen. Dies sei «ein Verstärkungseffekt, um die Unterstützer in ihrer Komfortzone abzuholen».

Perspektive Schweiz hat eine positive Bilanz der Wahlen gezogen. Die allgemeine Wahlbeteiligung in der Schweiz ist im Vergleich zu vor vier Jahren gestiegen. Insbesondere wurde das Ziel das wirtschafts- und landwirtschaftsfreundliche Lager zu stärken erreicht. Die Anregungen und die Kampagne von Perspektive Schweiz fanden bei vielen Kandidierenden Anklang, die die Farben von Perspektive Schweiz und die Vision «Für eine sichere und stabile Schweiz» verfolgten. (pd/cbe)