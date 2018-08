Jung von Matt/play: Wie eine Welt ohne spielende Kinder aussieht

«Was wäre, wenn…?», fragt eine Jungenstimme. Währenddessen werden viele verschiedene Orte gezeigt, an denen normalerweise Kinder sind. Wie diese Orte wohl wirken, wenn kein Kind mehr dort hingehen könnte? Dieser Gedanke ist in einem auffallenden Kinospot von Right to Play aufgenommen und in Szene gesetzt worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Right to Play ist eine globale Organisation, die sich durch spielbasierte Methoden für die Entwicklung von Kindern im Bildungsbereich einsetzt und diese fördert.

Mit dem Werbefilm möchte Right to Play darauf aufmerksam machen, dass das Spielen und Lernen nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist. Dabei kann die Allgemeinheit davon profitieren, wenn Kinder überall auf der Welt spielend lernen und somit ihre Zukunft mitgestalten können.

Die Bewegtbild- und Content-Produktion Jung von Matt/play entwickelte und produzierte den 35-Sekunden-Kinospot und zeichnete dabei verantwortlich für das Konzept, den Text, sowie für die Dreharbeiten und für den Schnitt.

Mit partnerschaftlicher und grosszügiger Unterstützung vom Kinovermarkter WerbeWeischer wird der Film in der Schweiz ab August in den Kinos zu sehen sein. Zusätzlich wird der Werbefilm auch auf diversen Onlinekanälen in mehreren Sprachversionen zu sehen sein.

Verantwortlich bei Right to Play: Virginie Emery (National Director), Jacqueline Fäs (Communications Manager); verantwortlich bei Jung von Matt/play: Michael Kindermann (Konzept, Text, Regie, Executive Producer, Kamera, MD), Valdita Shabanaj (Junior Producer), Sandeep Abraham (Kamera), Matthias Fasnacht (Edit, Creative Adviser, MD); verantwortlich bei Werbe Weischer: Christof Kaufmann (CEO), Florian Eberle (Senior Manager Back Office); externe Partner: On Line Video 46 (Grading), Jingle Jungle (Sprachaufnahmen und Mischung). (pd/cbe)