«Was Krankenkassenprämien und Karotten gemeinsam haben? Ganz einfach: Beide stehen für Gesundheit.» So umreisst die Berner Agentur Franz&René die Grundidee, die hinter der Prämienkampagne für ihre Kundin Groupe Mutuel steckt.

Die Krankenversicherin ruft in diesem Herbst die Schweizer Bevölkerung dazu auf, auf die eigene Ernährung zu achten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die nationale Kampagne von Franz&René beinhaltet drei «trügerische» Keyvisuals zum Thema Fast Food und den Slogan «Genau jetzt ist es Zeit, an Ihre Gesundheit zu denken». Der Fokus ist strategisch von der Prämie auf die Gesundheit der Konsumenten verlegt worden.» Die drei Visuals wollen die zentrale Botschaft mit humoristischer Tonalität vermitteln.

Neben animierten Bannerformaten, Radiospots, Newsletter-Versänden und Social-Media-Massnahmen hat Anfang November eine grosse Verteilaktion in den Bahnhöfen Bern, Genf und Zürich stattgefunden. Zweieinhalb Tonnen Karotten wurden in Pommes-Frites-Kartons verpackt und als vermeintliches Fast Food verteilt.

Die Aktion sollte die Passanten dazu ermuntern, über gesunde Ernährung nachzudenken, ohne dabei den Mahnfinger zu erheben. In allen drei Bahnhöfen wurden die Aktionen von den drei Keyvisuals auf E-Panels und E-Boards begleitet.

Verantwortlich bei Groupe Mutuel: Serge Grand (Leiter Werbung & Sponsoring); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Cristina Mollard (Senior Campaign Manager), Yoann Cosson (Creative Direction), Gaëlle Valentini (AD digital) , Sven Jungo (Graphic Designer), Gianluca Terzini (Graphic Designer); Foto: Pascale Weber (H2 Agency); Video: TakeOff Productions; Event: Mediabox. (pd/as)