Publiziert am 10.11.2025

Die Kreativagentur Die Antwort hat für Economiesuisse und ihre 50 Partnerverbände im September und Oktober die Kampagne «Erfolgsmodell Schweiz» umgesetzt (persoenlich.com berichtete). Nun folgt einen branchenspezifische Adaption für Allpura, den Verband der Schweizer Gebäudedienstleister, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt.



Allpura vertritt rund 2800 Gebäudedienstleister mit insgesamt über 75’000 Mitarbeitenden in der Deutschschweiz. Der Verband engagiert sich für faire Arbeitsbedingungen, hohe Qualitätsstandards und die Sichtbarkeit einer Branche, die tagtäglich einen zentralen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität leistet.











Mit den charakteristischen Kettensätzen im Stil der «Wow! Starke Wirtschaft.»-Kampagne macht Die Antwort die Kausalzusammenhänge zwischen einer starken Dienstleistungsbranche und der Bedeutung für unseren Alltag und den von Unternehmen sichtbar.