Fruitcake: Zertifikat für Schweizer Produkte erhalten

Da die Dienstleistungen von Fruitcake Werbung + Presse sämtliche Kriterien erfülle, habe sie nun von alt Nationalrat Ruedi Lustenberger, Präsidenten der Gesellschaft Swiss Label, das Zertifikat entgegengenommen. Das Schweizer Label mit einer Armbrust als Logo stehe für die Promotion von Schweizer Produkten und Dienstleistungen.

Fruitcake sei eine Full-Service-Werbe- und Web-Agentur und der Custom made-Philosophie verpflichtet. Ob Grafik, Redaktion, Design, Illustration oder Programmierung von Websites und Webshops betrage der Anteil der Inhouse-Leistungen in der Schweiz nahezu 100 Prozent. Die Kreativagentur wurde 1985 als AWP Werbung + Presse in Münsingen (BE) gegründet, seit 1988 heisst sie als Fruitcake Werbung + Presse und befinde sich seit 1993 in Worb bei Bern. (pd/log)