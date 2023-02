Mit der Übernahme der Deers GmbH baut die Zürcher Agentur Gestalten AG ihr Know-how, insbesondere in der digitalen Kommunikation, weiter aus. Gleichzeitig stossen laut einer Mitteilung «namhafte Kundenmandate und erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten zum Team». So sei die Kreativagentur «perfekt für die Zukunft aufgestellt» und biete das gesamte Spektrum an Marketing-, Kommunikations- und Design-Dienstleistungen.

Bereits in der Vergangenheit hat Gestalten projektbezogen mit Deers zusammengearbeitet, wie es weiter heisst. Der Schulterschluss der beiden Agenturen komme deshalb nicht ganz überraschend. Für Inhaber Thomas Krebs ist er dennoch ein Glücksfall: «Die Übernahme erlaubt uns, zu wachsen und unsere Position im Markt weiter zu stärken. Wir gewinnen nicht nur zusätzliche Ressourcen, sondern auch fachspezifisches Know-how, vorwiegend in der digitalen Kommunikation – insbesondere in den Bereichen Web-Entwicklung, SEO/SEA und Google-Kampagnen. Damit sind wir für die Zukunft perfekt aufgestellt und können unseren bestehenden sowie potenziellen Kunden ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen anbieten.»

Roland Weiss, bisheriger Inhaber von Deers, bleibt der Agentur erhalten und ist neu Teil der Geschäftsleitung von Gestalten. Die bestehenden Deers-Kunden werden weiterhin durch das ihnen bekannte Team betreut. Unter den neuen Kunden sind renommierte Namen wie Randstad, einer der grössten Personaldienstleister der Schweiz, die St. Josef Stiftung sowie Interhome.

Gestalten AG wurde 2009 gegründet und wird von Inhaber Thomas Krebs geführt. Die Agentur für Kommunikation und Design berät und unterstützt Kunden bei der Konzeption, Kreation und Realisation von Kommunikationsmassnahmen. Sie hat ihren Sitz in Zürich-Binz und umfasst ein zehnköpfiges Team aus Beratern, Grafikerinnen, Textern und Online-Spezialistinnen. (pd/cbe)