Die renommierten D&AD haben am Mittwoch die in die engere Wahl gezogenen Beiträge für die letzten vier Designkategorien bekannt gegeben: Graphic Design, Packaging Design, Book Design and Newspaper & Magazine Design.

In der Kategorie Graphic Design wurde Sir Mary mit der Arbeit WTFold für Samsung nominiert. In der Kategorie Packaging Design schaffte es Jung von Matt/Limmat mit der «Mobiliar – Moving Box Furniture» auf die Shortlist.

Die am Mittwoch bekannt gegebenen Kategorien folgen auf jene 34 Kategorien, die zuvor im Mai, Juni und Juli bekannt gegeben wurden (persoenlich.com berichtete). Es wurde entschieden, dass die Teilnehmer in diesen letzten Kategorien nur in physischer Hinsicht fair beurteilt werden können, daher wurde die Bekanntgabe der Shortlist verschoben, wie es in einer Mitteilung heisst. Am 10. September sollen die Gewinner bekannt gegeben werden. (pd/cbe)