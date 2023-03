APG | SGA: 44 zusätzliche Screens am Flughafen Zürich

Die APG|SGA baut gemeinsam mit dem Flughafen Zürich das digitale und programmatische Angebot am Airport noch weiter aus. 44 zusätzliche Screens bieten «neue, attraktive Angebote im Airside-Bereich», wie es in einer Mitteilung heisst. Auf dem gesamten Flughafenareal würden somit 234 digitale Werbeflächen in 14 flexiblen Netzen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werde die datenbasierte Aussteuerung der Werbemittel mit Leistungswerten des Airport Audience Measurement (AAM) Systems von JCDecaux optimiert.

Das neue und programmatisch buchbare DOOH-Angebot am Flughafen Zürich eignet sich laut Mitteilung «nun noch besser für Werbetreibende, die maximale Flexibilität wünschen und auch kurzfristig planen». Jedes Angebot kann neu mit den Leistungsdaten oder «viewed impressions» von AAM geplant werden. Buchungen seien bereits ab einem Tag möglich und würden so eine präzise Ansprache der Passagiere mit relevanten Botschaften ermöglichen. Auf Basis der «viewed impressions» von AAM können die digitalen Netzwerke zudem neu programmatisch eingekauft werden, wie es weiter heisst. In Ergänzung mit weiteren Kriterien können bestimmte Zielgruppen direkt angesprochen werden.

Airport Audience Measurement (AAM) ist laut Mitteilung international verbreitet und anerkannt. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Datenspezialisten Veltys und JCDecaux Data Corp entwickelt. Forward Keys liefert die spezifischen Werte für aktuelle Berechnungen oder Forecasts für den Flughafen Zürich. (pd/cbe)