Livesystems: Adriano Beti wird Geschäftsführer

Ab dem 1. Dezember 2023 übernimmt Adriano Beti die Leitung von Livesystems. «Als versierte Führungspersönlichkeit» werde er künftig die Geschicke als CEO von Livesystems lenken, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Sommer wurde bekannt, dass sich die Gründer Olivier Chuard und Yves Kilchenmann aus dem Management zurückziehen. Nadine Hauser und Daniel Bodmer führten dann das Unternehmen interimistisch (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich, mit Adriano Beti eine erfahrene Führungspersönlichkeit an Bord zu haben», wird Oliver Egger, Präsident des Verwaltungsrats von Livesystems, in der Mitteilung zitiert. «Er wird die technologische Führerschaft von Livesystems im digitalen Aussenwerbemarkt weiter ausbauen.»

Die berufliche Laufbahn von Adriano Beti umfasst laut Communiqué «eine facettenreiche Karriere in Führungspositionen in Unternehmen verschiedener Grössenordnung, von KMU bis zu internationalen Grossunternehmen». Seine besondere Stärke liege in der Leitung technologisch anspruchsvoller und datengetriebener Projekte und Unternehmen. Berufliche Stationen hatte er bei ABB Schweiz, Leoni-Studer Cables oder beim Start-up Adaptricity, einem Spin-off der ETH Zürich. (pd/cbe)