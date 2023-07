Livesystems: Die Co-CEOs wechseln in den Verwaltungsrat

Bei Livesystems, Vermarkter von digitaler Aussenwerbung, kommt es zu einem Wechsel in der Leitun. Nach 16 Jahren in der Unternehmensführung haben die beiden Gründer Olivier Chuard und Yves Kilchenmann entschieden, das operative Management zu übergeben und die Geschicke des Unternehmens künftig aus dem Verwaltungsrat mitzugestalten, heisst es in einer Mitteilung. Der Schritt erfolge vor dem Hintergrund «eines umfangreichen internen Transformationsprojekts, das die Zukunftsfähigkeit von Livesystems weiter stärken soll».

Das Unternehmen wird ab sofort interimistisch von Nadine Hauser und Daniel Bodmer geführt, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger als CEO gefunden wurde. Hauser und Bodmer leiteten bis anhin als externe Unternehmensberater die Umsetzung des Transformationsprojekts, das sich unter anderem dem Revenue Management, dem Portfolio Management, der Verkaufsorganisation und dem Customer Relationship Management (CRM) widmet. Hauser begleitet und coacht seit rund 15 Jahren Kunden bei der Strategie- und Organisationsentwicklung sowie in Changeprozessen. Bodmer bekleidete diverse Managementpositionen, unter anderem war er CEO von Cashgate. Zudem war er Verwaltungsrat von Aduno Finance.



Mit dem aktuellen Wechsel an der Unternehmensspitze während dieser Transformationsphase stellt der Veraltungsrat von Livesystems laut Mitteilung sicher, dass der Prozess reibungslos voranschreitet und das Unternehmen noch stärker an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet wird.

«Mit Nadine Hauser und Daniel Bodmer haben wir zum jetzigen Zeitpunkt genau die richtigen Personen am Steuer. Sie werden mit ihrem breiten Know-how und ihrer Erfahrung Livesystems konsequent auf die Zukunft trimmen», lässt sich Oliver Egger, Präsident des Verwaltungsrats von Livesystems, zitieren. «Gleichzeitig gebührt den beiden Gründern Olivier Chuard und Yves Kilchenmann ein grosser Dank. Sie haben aus einem Start-up einen der erfolgreichsten Vermarkter von digitaler Aussenwerbung in der Schweiz gemacht. Ihre Expertise wird im Verwaltungsrat sehr wertvoll sein. Sie übergeben die operative Leitung, um eine offene und ideale Plattform zur Nachfolgeregelung zu schaffen.»

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers als CEO ist laut Mitteilung bereits im Gang.

Im Sommer 2021 wurde bekannt, dass die Post Livesystems übernimmt (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)