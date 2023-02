Httpool by Aleph: Adrien Garrault zum Country Lead ernannt

Httpool by Aleph, der exklusive Vermarkter von Twitter, Snapchat, Digital Turbine und Tripadvisor in der Schweiz, hat Adrien Garrault zum Country Lead ernannt. Er ist damit ab sofort für die schweizerische Gesamtstrategie des Unternehmens verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Es ist eine grosse Ehre, Teil von Httpool by Aleph zu sein und zum lokalen und globalen Erfolg beitragen zu können», wird Garrault zitiert. «Unsere Tätigkeit in der Schweiz ergänzt das Wissen von Werbeagenturen und Werbeabteilungen. Heutzutage dreht sich alles um den richtigen Kontext, also um die Fähigkeit, die passende Botschaft auf der richtigen Plattform zur rechten Zeit an das interessierte Publikum zu bringen. Vielfalt ist auch in den sozialen Medien der Schlüssel, und hier kommt unser Wissen und unsere Erfahrung mit Twitter, Snapchat und Digital Turbine dem gesamten Markt zugute.»

Adrien Garrault begann seine Karriere Anfang 2022 bei Httpool by Aleph (persoenlich.com berichtete). Er konnte laut Mitteilung durch seine strategische Herangehensweise als Client Partner die Anzahl der Werbetreibenden auf Twitter verdoppeln.

«Adrien ist am Schweizer Werbemarkt ausserordentlich gut vernetzt und hat langjährige Erfahrung in Digital Advertising», wird Florian Magistris, Managing Director der CE Region für Httpool by Aleph, zitiert. «Seine Fähigkeit Kundenbedürfnisse zu erkennen, Agenturen und Kunden mit allen verfügbaren digitalen Lösungen zu unterstützen, machen Adrien zur idealen Besetzung dieser verantwortungsvollen Position.»

Als Country Lead plane Garrault eine ganzheitliche strategische Unterstützung aller Akteure der Finanz-, der Chemie- und Pharmaindustrie sowie der Telekommunikations- und Uhrenindustrie, um mit dem Einsatz ihrer Werbeausgaben auf Social Media die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Das Team von Httpool by Aleph unterstütze, ohne Zusatzkosten, bei der Erstellung der richtigen Strategie und der Auswahl der passenden Inhalte, begleite den Rollout und bereite die Performance-Analyse der Kampagnen auf. (pd/cbe)