Gambling Night Show: «Beni Thurnheer hat sich sehr gefreut»

von Matthias Ackeret

Herr Baumann, Herr Zemp, Sie bewerben momentan sehr prominent die «Gambling Night Show». Was muss man sich darunter vorstellen?

Marc Baumann: Die «Gambling Night Show» ist eine interaktive Spielshow, bei der man kostenlos teilnehmen kann. Die Show wird im eigens dafür geschaffenen TV-Studio im Casino Zürich live durchgeführt und moderiert – mitgespielt wird online. Bei Spielen wie Roulette, Blackjack, einem Schweizer Quiz und einer spannenden Wette können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Punkte sammeln und am Gewinnpot von 20'000 Franken teilhaben. Ein fester Bestandteil der Show sind auch die originalen Benissimo-Kugeln. Im Spiel Moneyball werden die neun Kugeln unter allen Teilnehmenden verlost, eine davon gewinnt am Ende der Show dann 5000 Franken.

Wie läuft der Abend ab?

Baumann: Loredana und Kilian Bamert, besser bekannt als Video-Blogger Saturday and Sunday, führen durch die Show. In einem Mix aus Spiel, Show und Unterhaltung können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch aktiv via Chat einbringen und sind so ein Teil des digitalen Live-Events. Ein prominenter Gast spielt an jeder Show direkt aus dem Studio mit. Der Spielspass dauert ungefähr 90 Minuten.

Die erste Ausgabe dieser interaktiven Spielshow war bereits im Februar (persoenlich.com berichtete). Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Baumann: Wir sind mit den ersten drei Shows sehr zufrieden. Im Februar haben rund 2000 Personen mitgemacht. Diese Zahl konnten wir in der März- und der April-Ausgabe stetig steigern. Wir freuen uns, dass dieses Show- und Spielformat so gut ankommt.

Was ändert sich ab der nächsten Ausgabe?

Zemp: Wir sind laufend daran, die «Gambling Night Show» zu optimieren und weiterzuentwickeln. Dabei nehmen wir die vielen Feedbacks, die wir erhalten, ernst und lassen sie in die Weiterentwicklung miteinfliessen.

Sie haben eigens im Casino Zürich ein eigenes TV-Studio eingerichtet. War dieser enorme Aufwand notwendig?

Zemp: Es war von Anfang an unsere Absicht, ein Format zu entwickeln, das wir von A bis Z inhouse abwickeln können. Im selben Studio haben wir auch unser Online-Tischspiel eingerichtet – eine wichtige Ergänzung für unser Online-Casino. Dieses Angebot unterscheidet sich von den üblichen englischsprachigen Live-Tischen der anderen Online-Casinos in seiner Swissness. Intern ausgebildete Croupiers leiten die Spiele an und moderieren sie auf Schweizerdeutsch – auch das eine einzigartige Neuheit für die Gäste des Online-Casinos.

«Die Idee ist intern entstanden und wurde intern entwickelt und umgesetzt»

Die Gambling Night Show ist für die Schweiz ein völlig neuartiges Konzept. Gab es Vorbilder dafür?

Baumann: Nein, dazu gab es keine Vorbilder. Die Idee ist intern entstanden und wurde intern entwickelt und umgesetzt. Wir sind sehr stolz, dass wir ein solches Projekt mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern realisieren konnten.

Wie viel Swissness steckt in Ihrer Veranstaltung?

Baumann: Sehr viel. In der «Gambling Night Show» treffen internationale Casinospiele wie Roulette und Blackjack auf ein Swiss Quiz und eine 50/50-Wette. Ebenso sorgt das Spiel Moneyball mit den originalen Benissimo-Kugeln für Swissness. Zudem wird die Show auf Schweizerdeutsch moderiert und von uns als Unternehmen in vollumfänglich schweizerischem Besitz präsentiert.

Ein fester Bestandteil Ihrer Show sind wie erwähnt die originalen Benissimo-Kugeln aus der ehemaligen Beni-Thurnheer-Sendung. Wie hat Beni Thurnheer auf die Verwendung dieser legendären Utensilien reagiert?

Zemp: Beni Thurnheer hat sich sehr gefreut, als er erfahren hat, dass die Benissimo-Kugeln nun in unserer Gambling Night Show zum Einsatz kommen. Er war an der Premiere der Show unser prominenter Studiogast.



Die nächste «Gambling Night Show» findet am Sonntag, 19. Juni 2022, ab 20.15 Uhr online auf swisscasinos.ch statt.

Das ausführliche Interview ist in der aktuellen Printausgabe von «persönlich» erschienen.