MCH Group: Bernd Stadlwieser wird CEO

Der Verwaltungsrat der MCH Group hat Bernd Stadlwieser zum neuen CEO der MCH Group ernannt, wie das Messeunternehmen am Dienstag mitteilt. «Bernd Stadlwieser hat viel Erfahrung in für uns wichtigen Industriezweigen sowie für die Fortführung des eingeleiteten Transformationsprozesses», hält Ulrich Vischer, Verwaltungsratspräsident der MCH Group, in der Mitteilung fest.

Der genaue Eintrittszeitpunkt von Stadlwieser in die MCH Group ist noch offen. Hans-Kristian Hoejsgaard, seit September 2018 CEO ad interim, wird seine Funktion bis zum Eintritt des neuen CEO ausüben und die Einarbeitung dessen sicherstellen. Im August 2018 hatte der langjährige CEO René Kamm nach dem Verlust von Swatch als Aussteller an der Baselworld die MCH Group verlassen (persoenlich.com berichtete).

Stadlwieser hat über 20 Jahre internationale Berufserfahrung in den Branchen Uhren & Schmuck und Kunst sowie in den Bereichen Business Development und Digitalisierung. Nach verschiedenen leitenden Funktionen bei Swarovski war er 2003 bis 2014 für die Thomas Sabo Group tätig, zuerst als Managing Director Schweiz und Grossbritannien, ab 2006 als Group CEO. Von 2014 bis 2017 war Stadlwieser Group CEO der Avenso, bevor er im Dezember 2017 als Group CEO zu Mondaine Watch wechselte.

Er hat nach der Handelsakademie in Österreich bei Swarovski ein mehrjähriges Programm für Nachwuchsführungskräfte absolviert. Nebenberuflich hat er den eidgenössisch diplomierten Marketingleiter sowie einen Bachelor of Business Administration abgeschlossen.

Stadlwieser ist österreichischer Staatsangehöriger und lebt in Rüschlikon im Kanton Zürich. (pd/as)