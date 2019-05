Orell Füssli: Buchhändler sucht die 50 Lieblingsbücher

Orell Füssli zündet mit der Kampagne «Lieblingsbuch gesucht» die nächste Stufe im Jubiläumsjahr ihres 500-jährigen Bestehens. Noch bis am 24. Mai bestimmen Kunden in einem Online-Voting der Orell Füssli Thalia ihre 50 Lieblingsbücher. Die 50 meistgewählten Bücher sind ab dem 17. Juni in allen 35 Buchhandlungen und auf orellfüssli.ch erhältlich.

Die Idee für Kampagne und Key Visual, das Konzept und die Umsetzung der Webseite lieblingsbuch.orellfuessli.ch stammt von der Agentur Ammarkt, für die gesamte Realisation der Werbekampagne ist die Agentur Designisch verantwortlich.

«Mit der 360-Grad-Voting-Kampagne ‹Lieblingsbuch gesucht› zeigen wir unsere Buchkompetenz im Jubiläumsjahr und unterstreichen unsere Premium-Positionierung», sagt Christine Roth, Leiterin Marketing & Kommunikation, laut Mitteilung über die Ziele der Kampagne.

In einem aufwändigen Verfahren habe Orell Füssli zu Beginn des Jubiläumsjahres 30'000 Kunden, 600 Buchhändler und dutzende Experten befragt. Die Antworten ergaben eine Liste von rund 3000 Titeln. Aus dieser Auswahl wählte Orell Füssli 500 Bücher – eines für jedes Jahr ihres Bestehens.

Unter den Teilnehmenden verlose Orell Füssli zahlreiche Preise. Als Hauptpreis winke ein Bücherregal mit den 50 Lieblingsbüchern. Weitere Preiseseien ein exklusives Dinner in einer Orell-Füssli-Buchhandlung für sechs Personen, ein Meet & Greet mit «Wolkenbruch»-Autor Thomas Meyer und jeweils neun signierte Bücher von Charles Lewinsky, Petra Ivanov, Claude Cueni und Thomas Meyer sowie Einkaufsgutscheine. Ab dem 17. Juni sind die 50 Lieblingsbücher der Schweiz in allen Filialen von Orell Füssli und im Online-Shop verfügbar.







