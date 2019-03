Das Zürcher Unternehmen lanciert mit «24heures» und «Tribune de Genève» die Cashback-Website in der Westschweiz. Das Start-up knackte laut eigenen Angaben im Februar 2019 die Millionengrenze. Seit Lancierung der Cashback-Webseite im 2014 seien den registrierten Nutzern über eine Million Franken an Cashback überwiesen worden, heisst es in einer Mitteilung.

Rabattcorner tritt als Vermittler von E-Commerce-Shops auf. Die Plattform erhält über Einkäufe ihrer Nutzer eine Umsatzprovision, die zum grössten Teil an die Nutzer in Form von Cashback weitergegeben wird. Das Konzept funktioniert ähnlich wie ein Bonusprogramm, mit dem Unterschied, dass für die Einkäufe keine Punkte gutschrieben werden, sondern Bargeld.

Einmal auf Rabattcorner.ch ein Benutzerkonto erstellt, benötigt es vor dem Einkauf im Online Shop noch einen Klick, um den Cashback zu aktivieren. Die Bestellung wird dann automatisch erfasst und nach wenigen Minuten im Benutzerkonto angezeigt.

Ab 20 Franken kann das Geld bar auf ein Bank- oder PayPal-Konto ausbezahlt werden. Die Auszahlungen nimmt Rabattcorner täglich vor.

Rabattcorner zählt aktuell über 50‘000 Nutzer, die monatlich etwa zwei Mio Franken Bestellvolumen generieren, so schreibt es die Firma in einer Mitteilung. Rabattcorner beschäftigt fünf Mitarbeiter. Der operative Break-Even sei im 2018 erreicht worden. (pd/eh)