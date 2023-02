Tag der Online-Werbung: Chancen für Brands in Advanced TV

180 Gäste aus der Medien- und Werbebranche trafen sich am Donnerstagabend im Zürcher Kraftwerk am Tag der Online-Werbung, der in diesem Jahr zum 17. Mal von Goldbach Audience durchgeführt wurde. Zwei Experten und eine Expertin präsentieren Insights zum Thema Advanced TV.

Dass Advanced TV in den Wohnzimmern im DACH-Raum angekommen ist, zeigte schon die Goldbach-Studie zum Thema aus dem Jahr 2022 (persoenlich.com berichtete). Einen Einblick in das Wohnzimmer und welche Devices wie verwendet werden, gab die paneuropäische Studie «The New Life of the Living Room», präsentiert von Aurelie Brunet de Courssou. Die Medienexpertin ist Group Head Strategic Planning bei RTL AdAlliance und zeigte Chancen auf, die Marken haben, um sich über Advanced TV zu positionieren.

Jochen Witte, Chief Technology Officer bei Goldbach, ergänzte mit der Präsentation von Bernd Riefler, Gründer und CEO von Veed Analytics, die Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Er zeigte, wie sie das Medienangebot nutzen und wie Content-Anbieter diese Vielfalt managen können.

Johannes Paysen, Managing Director der unabhängigen und international tätigen Sell-Side-Werbeplattform Magnite fokussierte sich in seiner Präsentation auf Connected TV. Er verglich die Adaption in den verschiedenen Ländern, die Sehgewohnheiten und die Markenwahrnehmung auf Connected TV.

Stefan Wagner, Managing Director Goldbach Audience (Switzerland): «Bis anhin hat der Tag der Online-Werbung immer am Ende des Jahres stattgefunden. Mit der Durchführung im Februar wollen wir nun den Start in das digitale Eventjahr markieren. Mit dem heutigen Tag der Online-Werbung ist uns dies sehr gut gelungen.»

Stefan Wagner, Managing Director Goldbach Audience (Switzerland).





Beim Apéro im Anschluss an die Referate konnten sich die Gäste über das Gehörte austauschen, und auch das Networking kam nicht zu kurz. (pd/cbe)