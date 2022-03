gfm-Trendtagung: Die Bilder vom Marketing-Treffen

Die diesjährige gfm-Trendtagung im Kraftwerk in Zürich stand unter dem Motto «New Marketing – Aufbruch in eine neue Ära». Dominique von Matt, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing, betonte in seiner Eröffnungsrede: «Um eine Filiale im Metaverse wird kein Unternehmen mehr herumgekommen.»

Wie eine persoenlich.com-Umfrage unter Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt, wird mit dem Warenhaus Jelmoli in der Tat ein Unternehmen ins Metaverse gehen – nicht mit einer Niederlassung aber mit zwei Avataren. Bereits seit längerem ist bekannt, dass die Agentur Farner einen Standort im Metaverse eröffnen wird (persoenlich.com berichtete).

