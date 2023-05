CMO of the Year: «Es gibt viele vorbildliche Marketeers in der Schweiz»

von Matthias Ackeret

Sven Reinecke, Sie sitzen in der CMO-of-the-Year-Jury. Welche Eigenschaften muss eine Person erfüllen, um überhaupt in den Favoritenkreis zu gelangen?

Wichtige Kriterien sind Innovationen im Marketing, eine ausgeprägte Kundenzentrierung sowie ein klares Anstreben von Nachhaltigkeit und/oder eines übergeordneten Purpose. Diversity ist dabei auch ein Thema. Natürlich sollte es auch klare, messbare Marketingerfolge im vergangenen Jahr geben, die die jeweilige Person nachweisen kann.

Gibt es in der Schweiz genügend CMOs, die den Anforderungen der Ausschreibungen entsprechen?

Auf jeden Fall. Wir hatten keinerlei Probleme, genügend Personen zu nominieren. Neben hervorragenden Führungskräften aus etablierten Unternehmen gibt es auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer aus Start-ups, die vorbildliche Marketeers sind.

Wie verlief die CMO-of-the-Year-Jurierung?

Von einer Longlist hat das Institut für Marketing & Customer Insight an der Universität St. Gallen Dossiers für zwölf Nominierte erarbeitet. Diese Personen wurden nacheinander intensiv diskutiert – und die Liste wurde schrittweise verkleinert. Letztlich kam es aber zu einem klaren Entscheid.

Welchen Stellenwert hat das Marketing in einem grösseren oder mittleren Unternehmen?

Leider ist das sehr unterschiedlich. Ich kenne sehr viele Unternehmen, in denen wird Marketing als marktorientierte Unternehmensführung wahrgenommen. Marktorientierung meint dabei, umfassende Kunden- und Konkurrenzorientierung. Es geht darum, Werte für Kunden und andere Stakeholder zu schaffen. Marketingexzellenz ist eine Frage der Führungskultur – nicht eine Frage der Unternehmensgrösse oder -branche. Manchmal ist Marketing lediglich «Werbung» oder «Unterlagen für Sales-Pitches bereitstellen» – oder Marketing und Sales streiten sich, wer wichtiger ist. Eines steht fest: Marketing wird wichtiger, je stärker Marketing sich als digitaler Change-Agent positioniert.

Sie sind auch öfters in Deutschland tätig. Ist dort das Profil anders als in der Schweiz?

In Deutschland sind die Kriterien etwas ausführlicher und die damit verbundenen Dossiers umfangreicher. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass bisher eher führende Marketeers grösserer Unternehmen ausgezeichnet wurden. Aber vielleicht ändert sich das 2023 ...

Worauf freuen Sie sich beim diesjährigen «CMO of the Year» am meisten?

Darüber, dass wir in der Jury wirklich eine unbestrittene Leitfigur für das Marketing gefunden haben, hinter der jede und jeder stehen kann.