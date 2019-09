Goldbach Group: Executive Committee wird erweitert

Auf den 1. Januar 2020 wird das Executive Comittee auf neun Mitglieder erweitert. Mit der Zusammenführung der Vermarktungstätigkeiten stösst neu Marco Gasser, Chief Sales Officer «20 Minuten», zum Executive Committee von Goldbach. Er leitet den Werbemarkt von «20 Minuten» bereits seit 2001 und wird unter dem Dach von Goldbach 20 Minuten Advertising AG (in Gründung) führen und damit weiterhin für die Vermarktung des Medienverbundes 20 Minuten verantwortlich zeichnen. Ebenfalls Einsitz in die Geschäftsleitung von Goldbach nehmen Philipp Mankowski und Thierry Furrer, die gemeinsam die Goldbach Publishing AG (in Gründung) und damit die Vermarktung der Bezahlmedien führen werden.

Philipp Mankowski, seit Ende 2016 Chief Sales Officer National Media Tamedia Advertising, wird dabei für die nationalen und internationalen Kunden sowie für den Publishing Innendienst zuständig sein. Thierry Furrer wird die Bereiche Regional-, Lokal- und Rubrikenkunden sowie die Drittvermarktung und Übergreifende Services leiten. Er ist seit 2016 Chief Sales Officer Regional Media Tamedia Advertising und war davor sechs Jahre Leiter Werbemarkt Tamedia Publications romandes. Wie in den übrigen Verkaufseinheiten besteht bei den Bezahlmedien das Ziel, weitere (Dritt-) Inventare vermarkten zu können.

Alexander Duphorn bleibt CEO

Zu den bestehenden Verkaufseinheiten zählt die Goldbach Media (Switzerland) AG, die Vermarkterin von TV-, Video-Kampagnen und Instore Radio. CEO der Goldbach Media bleibt Alexander Duphorn, der seit 2012 in dieser Funktion tätig ist. Die Swiss Radioworld AG als Vermittlerin von Audiowerbung wird von Ralf Brachat, Managing Director, geführt. Ralf Brachat ist seit 2014 in dieser Funktion tätig und wird neu Teil der Goldbach Geschäftsleitung. Auch Stefan Wagner nimmt als Managing Director der Goldbach Audience AG, die Vermarkterin von Multiscreen-Werbung, neu Einsitz im Executive Committee. Stefan Wagner führt die Goldbach Audience seit 2015.

Weiterhin im Executive Committee von Goldbach bleiben Raoul Gerber als Stellvertretender CEO und Chief Commercial Officer und Roland Wittmann in seiner Funktion als Chief Strategy Officer. Roland Wittmann ist verantwortlich für die Wachstumsmärkte Deutschland und Österreich sowie die Digital Ad Services AG, während Raoul Gerber den Advisory Sales Schweiz führt.

«Mehr Beratungskompetenz»

Michi Frank freut sich auf den offiziellen Start Anfang Januar 2020: «Die Vermarktungsrelevanz wird für unsere Kunden durch diese neue Aufstellung weiter ausgebaut und unser Auftritt am Markt gestärkt. Wir werden mit mehr Beratungskompetenz über die verschiedenen Gattungen hinweg eine noch effektivere Abdeckung der Customer Journey anbieten können. (pd/lol)