Pathé Suisse: Günther Gross wird Sales-Manager

Per 1. Mai hat Günther Gross seine Position als B2B Sales Manager für die Pathé Suisse angetreten. In dieser neu geschaffenen Stelle verantworte er sämtliche Verkaufsarbeiten für die Pathé-Kinos in der Deutschschweiz, heisst es in einer Mitteilung.

Gross wuchs in Nürnberg auf und studierte anschliessend in Bamberg Kunstpädagogik und Kunstwissenschaften. Nach 15 Jahren in der Veranstaltungs- und Eventindustrie ist er seit über 11 Jahren im Deutschschweizer Mice-Business tätig. Die letzten drei Jahre führte er den Meeting- und Event-Bereich beim Grand Hotel Euler in Basel.

Der dreifache Familienvater sei leidenschaftlicher Cineast und sei bereits vor seinem Stellenantritt bei Pathé regelmässiger Kinogänger gewesen. Gross freue sich auf die Herausforderungen bei Pathé. «Pathé ist Kino. Seit Gründertagen steht das Unternehmen für Innovation und Marktführerschaft mit höchsten Qualitätsansprüchen. Mit den Grundwerten und dem Angebot kann ich mich sehr gut identifizieren und dies möchte ich auch unseren Kundinnen und Kunden vermitteln», wird Gross zitiert. (pd/log)