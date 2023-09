Livesystems: Inventar von Nau wird nicht mehr vermarktet

Die Online-Nachrichtenplattform Nau.ch wird per 1. Januar 2024 nicht länger von Livesystems vermarktet, wie es in einer Mitteilung heisst. Livesystems, seit Mitte 2021 Teil der Schweizerischen Post, konzentriere sich auf ihr Kerngeschäft und wolle mit der weiteren Fokussierung auf Digital Out of Home ihre Strategie konsequent umsetzen. Die Vermarktung der klassischen Online-Display-Werbung sowie Content-Advertising von Nau.ch werde folglich nicht weitergeführt.

Nau Media teilt in einem eigenen Communiqué mit, dass sie ihre Vermarktung vollumfänglich selbst in die Hand nehmen wird. «Das ist ein wichtiger Schritt für uns als Unternehmen», lässt sich Dragan Dojcinovic, Chief Commercial Officer von Nau Media, zitieren. «Durch die komplette Inhouse-Kundenbetreuung möchten wir das Know-how und die Qualität ausbauen und somit die Kundenzufriedenheit erhöhen. Ausserdem haben wir dadurch die Möglichkeit, individuelle Lösungen schneller an den Markt zu bringen.»

Die Partnerschaft zwischen Nau Media und der Livesystems Group wird im Bereich News fortgesetzt, wie es in beiden Mitteilung weiter heisst. Die Bildschirme der Livesystems würden dadurch auch weiterhin mit Newsinhalten versorgt und damit für mehr Aufmerksamkeit sorgen. (pd/cbe)