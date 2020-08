Covid-19 und Networking passen nur schlecht zusammen. Vor allem deshalb verzichtet der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) in seinem Jubiläumsjahr schweren Herzens auf seinen traditionellen Event. Dies heisst es in einer Mitteilung am Dienstag.

Die GV wird am 22. September virtuell durchgeführt. Über 370 Teilnehmer hätten sich für das SWA-Jahresmeeting, dem traditionellen Spitzentreffen der Werbebranche, vom 22. September angemeldet, schreibt der SWA weiter. Als Veranstalter sei man ebenfalls an die Vorgaben von Bundesrat und Kanton Zürich bezüglich des Coronavirus (Covid-19) gebunden. Gerade in der Werbebranche würden zudem nach wie vor viele Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten oder müssten sich an strenge Reiseeinschränkungen halten. Aus diesem Grund könnten im September nur ein Teil der Referenten sowie der angemeldeten Teilnehmer beim Jahresmeeting persönlich dabei sein.

Gleichzeitig sind die Corona-Fallzahlen in den letzten Wochen leider ständig angestiegen und keines der geprüften Schutzkonzepte konnte den Ansprüchen an eine qualitativ hochwertige Veranstaltung genügen. Eine hybride Durchführung hätte zudem nicht zum Charakter dieses Events gepasst. Deshalb habe sich der SWA schweren Herzens dafür entschieden, das Jahresmeeting nun in diesem Jahr nicht durchzuführen. Der Event soll mit dem ganzen Programm «Mensch oder Maschine?» auf nächstes Jahr verschoben werden.

Die Gesundheit aller Teilnehmenden, ein unbelastetes Event-Erlebnis und das Networking unter den Gästen seien dem Verband wichtiger, als weiter an einer Durchführung in diesem Jahr festzuhalten. Sehr gerne hätte der SWA am Jahresmeeting mit seinen Gästen das 70 Jahre Verbandsjubiläum gefeiert. Nun freut sich der Verband umso mehr darauf, dies im kommenden Jahr nachzuholen. Der SWA wird dazu mit allen Gästen in Kontakt treten, da eine Neuanmeldung erforderlich sein wird. Über den genauen Durchführungstermin im zweiten Quartal 2021 wird der Verband rechtzeitig informieren. Die geplante Generalversammlung am 22. September 2020, nur für Mitglieder, findet jedoch statt und wird virtuell durchgeführt. (pd/wid)