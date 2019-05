Fischer Bettwaren: Jetzt ist Verkäuferin Sadije am Drücker

von Christian Beck

«Fädere vo tote Tier» – dieser Satz ist legendär und kommt seit 2002, meist auf TeleZüri, aus dem Mund von Ernst Fischer, Patron der Fischer Bettwaren in Au-Wädenswil. Nun spricht diese Worte erstmals Sadije Dzambazoska, eine langjährige Angestellte von Fischer, die 2017 im TV-Spot während vier Sekunden eine Decke halten und 2018 dann auch ein erste halbe Sätze sagen durfte (persoenlich.com berichtete). In diesem Jahr wurde der TV-Spot erneut überarbeitet, Dzambazoska ist immer weniger Statistin.

«Grüezi. 50 Jahr Fischer Bettwarefabrik», so beginnt Ernst Fischer den Jubiläums-TV-Spot 2019, der unter anderem am Donnerstag prominent platziert kurz vor «10vor10» auf SRF 1 lief. Auch dies ist übrigens ein Novum, bislang begann der Spot immer so: «Grüezi, min Name isch Fischer». Und wer genau hinschaut, entdeckt in der Fabrik auch blaue Plakate mit der Aufschrift: «NEU Online-Shop»:

Während sich Fischer und Dzambazoska in der 2018er-Version mit den Dialogen noch hölzern abwechselten (siehe Video unten), übernimmt die Angestellte nun einen grossen Teil des Spots alleine. Gegen Ende des TV-Spots ist es dann auch sie, die an der Bettwaren-Reinigungsmaschine den Knopf drückt.

Ob die «schöne Verkäuferin», wie sie von Fischer 2017 genannt wurde, künftig den mittlerweile legendären TV-Spot ganz alleine übernimmt, bleibt abzuwarten.