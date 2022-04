Wie sieht das Kaufverhalten nach Lockerung der Corona-Massnahmen in der Schweiz aus? Dazu hat Profital, die führende Schweizer App für digitale Prospekte und Mobile Retail Marketing, eine Studie mit knapp 2'000 Personen durchgeführt. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten recherchiert zuerst im Netz, kauft aber wieder zunehmend stationär. Dieses Konsumverhalten – also online suchen, offline kaufen – wird cross-channel genannt.

«Die ganze Einkaufs-Journey wird immer crossmedialer und die Produktrecherche beginnt bei Konsumentinnen und Konsumenten meist online», so Profital-Geschäftsführer Raphael Thommen, laut Mitteilung. «Dies zeigt, wie wichtig die digitale Angebotskommunikation ist.» Dieser Trend wird beim Kauf von Lebensmitteln, Möbeln und Einrichtungsartikeln sowie bei der Elektronik deutlich. Beim Vergleich der Geschlechter zeigt sich, dass etwas mehr Männer als Frauen wieder stationär einkaufen.

Die Einkaufsplanung bleibt weiterhin wichtig und nimmt sogar etwas zu: Rund 80 Prozent der Befragten gaben an, sich im Vorfeld über Aktionen und Rabatte zu informieren. Letztes Jahr waren es noch rund Prozent (Befragung Februar 2021) und 2020 nur knapp die Hälfte der Befragten (Befragung April 2020). Dabei lässt sich der ROPO-Effekt beobachten (Research Online, Purchase Offline).

Laut der Profital-Studie beschäftigt Corona die Befragten beim Einkaufen kaum noch: Die Sorge wegen Lieferverzögerungen oder der Produktherkunft beim Online-Shopping ist grösser als die Angst vor einer Ansteckung im Laden.

Neben Qualität und Preis sind auch Nachhaltigkeit und Lieferzeit wichtig

Trotz steigender Preise steht laut Umfrage beim Kauf eines Produkts die Qualität an erster Stelle unter den Kaufkriterien: Diese wurde von der Mehrheit der Befragten als «ziemlich wichtig» bis «sehr wichtig» bewertet. An zweiter Stelle folgt der Preis. Wichtig ist auch die Nachhaltigkeit von Produkten sowie deren Verfügbarkeit und Lieferzeit. Die Regionalität sowie Verpackung und Produktpräsentation werden als weniger wichtig empfunden. An letzter Stelle landet die Marke des Produkts.

Die Studie von Profital untersucht das Kaufverhalten im März 2022 nach der Lockerung der Covid-Massnahmen. Befragt wurden 1’935 Nutzerinnen und Nutzer der Profital-App. Die Online-Befragung fand zwischen dem 19. und 22. März 2022 statt. (pd/mj)