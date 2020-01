Die Werbeflächen in und an Trams und Bussen der Verkehrsbetriebe Zürich werden ausserhalb des VBZ-Gebietes durch einen externen Partner vermarktet. VBZ TrafficMedia hat diese Zusammenarbeit Ende 2019 neu ausgeschrieben. Unter allen eingegangen Angeboten wurde dasjenige der Livesystems DOOH am besten bewertet, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst.

Livesystems DOOH wird ab 1. April 2020 für fünf Jahre exklusiv die Vermarktung der Werbeangebote von VBZ TrafficMedia übernehmen. Diese beinhaltet die Marktbearbeitung sowie die aktive Betreuung der Werbekunden ausserhalb des VBZ-Gebietes. Innerhalb des VBZ-Gebietes wird die Marktbearbeitung weiterhin von VBZ TrafficMedia wahrgenommen. Die Livesystems dooh AG ist dort als Vermittlerin tätig. Es besteht die Option um Verlängerung des Vertrags um ein oder maximal zwei Jahre.

VBZ TrafficMedia ist bei den Verkehrsbetrieben Zürich für die Werbeflächen in-und ausserhalb der Trams und Busse verantwortlich. Dazu gehören die Entwicklung und Weiterentwicklung der Werbeangebote und deren Bewerbung sowie der aktive Verkauf und die Kundenbetreuung innerhalb des Marktgebietes der VBZ. Dieses umfasst die Stadt Zürich, das Limmattal sowie Teile vom Oberen Glattal, vom Pfannenstiel und vom Unteren Zimmerberg. (pd/lol)