Nau Media: Nau.ch lanciert elf digitale Magazine

Globus

Benkos Signa Holding ist insolvent

Signa Holding des Milliardärs Benko ist insolvent

Am Mittwoch ist in Wien die Insolvenz beantragt worden. Die Holding ist in der Schweiz an Globus beteiligt.

Am Mittwoch ist in Wien die Insolvenz beantragt worden. Die Holding ist in der Schweiz an Globus beteiligt.