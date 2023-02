Vor zwei Jahren hat Ugur Kalman das Unternehmen marketing.ch übernommen. Nun wird die Website zur «Bildungsplattform für ambitionierte Marketer», wie es in einer Mitteilung heisst. Der Fokus des marketing.ch-Teams liege seit der Übernahme auf einer Content-Marketing-Strategie, mit welcher das Ziel verfolgt werde, täglich praxisnahe Inhalte zu diversen Marketing-Teilbereichen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Nun will marketing.ch «veralteten Marketing-Weiterbildungen» den Kampf ansagen. In einer eigens aufgebauten Academy werden kostenfreie Webinare, praxisorientierte Seminare und Onlinekurse an zu Marketingtrends, Marketingmassnahmen und Marketingstrategien angeboten.

Die Kurse werden laut Mitteilung nicht von Dozierenden geleitet, sondern von Spezialisten aus der Praxis, wie zum Beispiel Agenturinhaber, Marketingleiter oder Marketingberater. «Diese Fachpersonen setzen das, was sie unterrichten, täglich in der Praxis um und liefern so einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit und können anhand Kundenprojekte wertvolle Praxisinputs liefern», heisst es dazu. (pd/cbe)