Livesystems: Neue Digitalscreens im öffentlichen Raum

Bei der Livesystems Holding gibt es Zuwachs. Passengertv, das Fahrgast-TV im öffentlichen Verkehr, und Gasstationtv, das Zapfsäulen-TV bei Tankstellen, machen mit den digitalen Bildschirmen von Cityscreen neu einen Schritt hinaus in den öffentlichen Raum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Soeben sei in der Unterführung des Bahnhofs Aarau ein Cityscreen in Betrieb gegangen: unübersehbar beim Treppenaufgang, 86-Zoll-Hochformat, das Programm auf dem digitalen Screen in hochauflösender Qualität. Zu sehen sind Werbespots, Infos der Aargauer Verkehr AG (AVA) und punktuell die wichtigsten Gemeindenews. Cityscreens in weiteren Bahnhöfen werden folgen – als natürliche Fortsetzung von Passengertv ins belebte Bahnumfeld hinaus.

Bereits zuvor ging im Cityparking Brühltor in St. Gallen ein Cityscreen in Betrieb. Damit erweitert sich auch der Radius der Bildschirme von Gasstationtv von den Tankstellen hinaus zu weiteren hochfrenquentierten Standorten. (pd/cbe)