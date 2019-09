APG|SGA: Neues Verkaufsteam für Airport Advertising

Die APG|SGA übernimmt ab 1. Januar 2020 die exklusive Vermarktung und Bewirtschaftung von sämtlichen analogen und digitalen Werbeflächen inklusive aller Spezialformate am Flughafen Zürich (persoenlich.com berichtete). Für die dezidierte Betreuung des Werbemarktes wurde der Angebotsbereich «Airport Advertising» aufgebaut. Die neue Beratungs- und Verkaufsunit arbeitet eng mit der gesamten Verkaufs- und Marketing-Crew bei APG sowie bei JCDecaux One World zusammen und besteht aus drei Fachkräften. Airport Advertising» ist direkt Andy Bürki (Leiter Advertising Market) unterstellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Head of Airport Advertising der APG zeichnet neu Tony Mandingorra verantwortlich. Er spricht fünf Sprachen und ist seit 2002 für das Aussenwerbeunternehmen tätig, unter anderem als Leiter International Sales und Key Account Manager. Zu früheren Stationen seiner Karriere zählten die Verkaufsleitung USA und Westeuropa bei Gessner AG sowie die Akquisitionsleitung bei Geyst. «In enger Zusammenarbeit mit dem Flughafen Zürich werden wir neue und emotionale Markenerlebnisse schaffen», wird Mandingorra zitiert.

Zwei neue Mitarbeiterinnen bei Airport Advertising

Barbara Borri (Sales Manager) arbeitet seit 2011 in verschiedenen Angebotsbereichen der APG. Zuvor sammelte sie Erfahrungen in Mediaplanung und Projektleitung bei Publicitas und Felten & Compagnie AG. Marissa Jaun (Backoffice) startete ihre Karriere im Customer Support bei Clear Channel Schweiz und wechselte 2014 zur APG, wo sie zunächst in der Akquisition und später im Verkauf Backoffice tätig war. Die ausgewiesenen Marketingfachfrauen stellen sicher, dass Airport-Advertising-Kampagnen den höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen und allen Anforderungen des Flughafens gerecht werden, wie es weiter heisst.

Die Nachfolge von Mandingorra für die Leitung International Sales tritt Yvonne de Angelis an. Bisher war sie bei der APG für nationale Schlüsselkunden zuständig. De Angelis spricht vier Sprachen und verfügt über Know-how in Marketing und Aussenwerbung in sämtlichen Kommunikationsräumen. Berufliche Stationen führten sie nach Singapur und London sowie in die verschiedenen Sprachregionen der Schweiz, unter anderem als Marketingleiterin bei H&M. (pd/cbe)