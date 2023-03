Tamas Media: Neues Werbeangebot in den SBB-Bahnhöfen

Seit Jahresanfang ist es möglich, Zugreisende, Pendlerinnen sowie alle anderen Bahnhofbesucher über rote Boxen anzusprechen. Die neuen, roten SBB-Boxen stehen an über 140 Bahnhöfen in der ganzen Schweiz, schreibt Tamas Media in einer Mitteilung. Das Unternehmen verantwortet neu die Vermarktung der Boxen. Insgesamt seien es total 260 Boxen, 220 davon in der Deutschschweiz und 40 in der Romandie.

Die Dispenser stehen an ausgesuchten, gut frequentierten Stellen, Durchgangspassagen und auffälligen Standorten, heisst es weiter. Sie bieten laut den Verantwortlichen eine Million Kontaktchancen pro Tag. Die Boxen können mit Magazinen, Zeitschriften oder anderen hochwertigen Werbedrucksachen befüllt werden.

Für ein einheitliches Erscheinungsbild am Bahnhof wurden die roten Boxen wo immer möglich zusammen mit den blauen «20 Minuten»-Boxen gruppiert (pd/wid)