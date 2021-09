Das international tätige Unternehmen Ypsomed hat in einer internationalen Ausschreibung diverse Agenturen zur Erarbeitung eines globalen Messekonzepts eingeladen. Die Live-Experience-Spezialistin Messerli aus Wetzikon setzte sich «mit einem kreativen und skalierbaren Messekonzept» gegen die internationale Konkurrenz durch, wie es in einer Mitteilung heisst. Messerli begleitet Ypsomed ab sofort auf allen globalen Kongress- und Messeauftritten «und stellt damit einen konsistenten Markenauftritt von Ypsomed sicher».

«Das Ausstellungskonzept von Messerli hat uns in sämtlichen Belangen überzeugt», wird Alain Wanzenried, Messeleiter bei Ypsomed, zitiert. «Besonders die skalierbare Präsentationslösung, welche sich an verschiedene Standgrössen und Business Units adaptieren lässt, bietet uns einen Mehrwert. Die von Messerli entwickelte Display- und Möbellinie ist ganz auf unsere Präsentationsbedürfnisse ausgerichtet. Wir können sie beliebig kombinieren und ausbauen. Sämtliche Möbelelemente sowie die gekauften Messebaustrukturen wie Wände und Böden setzen wir immer wieder ein. Das erlaubt uns eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Auftritte – was uns ein grosses Anliegen ist.»

Für Ypsomed entwickelte Messerli eine neuartige Displaylösung, welche für die verschiedenen Präsentationsanforderungen von Ypsomed eingesetzt werden kann. Das Konzept umfasst modular erweiterbare Präsentationseinheiten mit dazugehörigen Exponatehaltern, ein Möbelkonzept für Begegnungszonen sowie interaktive Aktivierungsdisplays für die HR-Messen. Ypsomed kann somit flexibel auf einen Pool von Materialien zurückgreifen und diese beliebig zusammenstellen.

Zudem sorgen vollflächig integrierbare und hochauflösende LED-Elemente für die nahtlose Einbindung von Bewegtbild-Elementen. In Kombination mit dem in Höhe und Länge flexibel einsetzbaren Wandsystem entstehen so konsistente und bewegte Markenerlebnisse bei den Messe- und Kongressauftritten des Schweizer Medizintechnik-Unternehmens. Der Start des neuen Auftritts erfolgte Mitte August an der Lehrstellenbörse in Langnau und wird bis Ende Jahr kontinuierlich an verschiedenen europäischen Fachanlässen ausgerollt.

Verantwortlich bei Ypsomed: Alain Wanzenried (Communication Manager), Jeanette Babik (Head of Marketing Communications), verantwortlich bei Messerli: Linda Schopper (Beratung und Projektleitung), Thomas Müller (Creative Direction und Design), Juri Camagni (Strategie und Beratung). (pd/cbe)