Qmart: Sabine Wagner-Schäfer an Bord geholt

Mit Sabine Wagner-Schäfer holt sich die Qmart AG in Dübendorf per 1. Oktober eine «ausgewiesene Expertin rund um Fundraising und Digital Marketing» ins Boot, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Geschäftsleitungsmitglied für Digital Marketing und Fundraising wird sie nicht nur die Fundraising-Kompetenzen stärken, sondern auch die Digital-Kompetenzen im Fundraising und im kommerziellen Bereich. Dazu gehören Schwerpunkte wie Online-Strategien, Content-Strategien, Suchmaschinenwerbung und -optimierung, Facebook-, LinkedIn- und YouTube-Marketing und anderes mehr. Sabine Wagner-Schäfer werde den Geschäftsbereich «Die Fundraiser by Qmart» auf- und ausbauen, wie es weiter heisst.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre startete Sabine Wagner-Schäfer ihre berufliche Laufbahn beim Otto-Konzern. Seither beschäftigt sie sich mit Dialogmarketing, Data Mining, Data Analytics und mit dem Einsatz von Daten für das datengetriebene Marketing. Jeweils in Führungspositionen war sie danach unter anderem für Hess Natur, AOL und BBDO tätig.

2005 wechselte sie in die NPO-Welt zu Unicef Deutschland. Als Leiterin Fundraising baute sie das digitale Marketing der Hilfsorganisation massgeblich mit auf, wie es weiter heisst. Ab 2014 war Sabine Wagner-Schäfer bei AZ Fundraising Services GmbH tätig, zuletzt als Head of Digital Marketing. Beim Fundraising-Dienstleister lag ihr Hauptaugenmerk auf dem strategischen Teil. Für viele Non-Profit-Organisationen entwickelte und realisierte sie gemeinsam mit ihrem Team individuelle Strategien für die Digitalisierung des Fundraisings und Content-Strategien. Ebenfalls in ihrer Zeit bei AZ Fundraising Services GmbH lancierten sie und ihr Team das Online Fundraising Forum, das kommendes Jahr zum achten Mal stattfindet – erstmalig auch ausserhalb von Deutschland in Zürich. (pd/tim)