Goldbach: Spotify verlängert Partnerschaft

Die Goldbach-Units Swiss Radioworld und Goldbach Audience gewinnen den Pitch um den Vermarktungsauftrag von Spotify, wie es in einer Mitteilung heisst. Die bereits seit 2014 bestehende Partnerschaft geht damit in die nächste Runde.

Schweizer Werbetreibende können so weiterhin ihre Werbeplatzierungen auf Spotify exklusiv über Goldbach buchen. Die Plattform bietet verschiedene Online- und Audio-Werbeformate wie Overlay, Audio Ad, Video Takeover unter anderem sowie die Ausspielung in den verschiedensten Werbeumfeldern, beispielsweise in Abhängigkeit von Musikgenre, Standort oder demographischen Daten.

«In der zunehmend fragmentierten Audiowelt bildet das Inventar von Spotify die perfekte Ergänzung zu klassischen Radiokampagnen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit − ein konsequenter Schritt in die Zukunft», lässt sich Ralf Brachat, Managing Director von Swiss Radioworld, in der Mitteilung zitieren.

Stefan Wagner, Managing Director Goldbach Audience, ergänzt: «Es macht grosse Freude, auch weiterhin die innovativen und wirkungsstarken Display- und Video-Formate von Spotify im Portfolio führen zu dürfen. Die Weiterführung der langjährigen Partnerschaft für den klassischen und programmatischen Verkauf werden wir gemeinsam erfolgreich gestalten.»

Spotify ist gemäss Mitteilung ein preisgekrönter, digitaler Musik-Streaming-Service, der On-Demand Zugang zu mehr als 20 Millionen Songs biete. (pd/tim)