Ringier: Swisscom steigt bei Admeira aus

Ringier erwirbt den 50-Prozent-Aktienanteil von Swisscom an Admeira. Damit werde Ringier alleinige Eigentümerin der Werbevermarkterin, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im gleichen Zug fände eine Neuausrichtung statt: Admeira wird restrukturiert und konzentriert sich künftig auf die Vermarktung von TV-Werbung.

Swisscom war seit der Gründung des Admeira Joint-Ventures vor allem als Technologiepartnerin mit an Bord. «Seit dem Start im April 2016 hat sich Admeira in einem äusserst anspruchsvollen Markt etabliert. Crossmediale Angebote und die Rahmenbedingungen für zielorientierte Werbung haben sich jedoch nicht so entwickelt, wie vor vier Jahren angenommen werden durfte. Die Rolle von Swisscom als Technologiepartnerin ist dadurch limitiert, und Ringier kann als Alleineigentümerin die notwendige Neuausrichtung von Admeira rascher und effektiver umsetzen», wird Swisscom CEO Urs Schaeppi zitiert.

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat zwischenzeitlich grünes Licht zur Übernahme durch Ringier gegeben. Über die finanziellen Details haben die beiden Partner Stillschweigen vereinbart.

Sponsoring-Mitarbeitende wechseln zur SRG



Admeira wird sich künftig ganz auf die Vermarktung von TV-Angeboten konzentrieren und somit unverändert für die Vermarktung des Werbeinventars der SRG SSR sowie der TF1 Gruppe, Tele Regio Combi (TRC), MySports und WetterTV verantwortlich sein. Während Admeira weiterhin die Werbung für die SRG-Sender verkaufe, werde das Sponsoring neu SRG-intern organisiert. Dadurch wechseln die entsprechenden Sponsoring-Mitarbeitenden von Admeira zur SRG.

Im Laufe des Jahres gebe es auch Veränderungen im Bereich des Print- und Digital-Inventars: Neu wird Ringier die eigenen Print- und Digitalangebote selber vermarkten. Die entsprechenden Teams wechseln dementsprechend zu Ringier, wo Thomas Spiegel, Head of Global Media, diese Vermarktungsaktivitäten verantwortet. Darüber hinaus wird auch das Digital-Inventar der Swisscom neu durch Ringier vermarktet. Admeira-Mitarbeitende, die für Print- und Digitalwerbung zuständig waren, werden von Ringier übernommen.

Neuausrichtung und personelle Veränderungen

Die Fokussierung von Admeira auf die TV-Vermarktung hat eine Anpassung der internen Unternehmensstrukturen zur Folge. Insgesamt werden 25 der aktuell 278 Arbeitsplätze in 2020 abgebaut. Bertrand Jungo, seit drei Jahren CEO Admeira, wechselt in den Verwaltungsrat. Dieser wird weiterhin von Marc Walder präsidiert. Neu nimmt Beat Grossenbacher, CFO SRG SSR, Einsitz im Verwaltungsrat von Admeira, heisst es weiter.

Ab dem 1. März 2020 übernimmt Frank Zelger, bisher Chief Commercial Officer, die operative Leitung des Vermarktungsunternehmens. Zelger verfügt über langjährige und breite Erfahrung in den Bereichen Vermarktung und Digitalisierung. Marc Walder, Verwaltungsratspräsident von Admeira: «Unter Bertrand Jungo hat Admeira Marktanteile zurückerobert, die digitale Vermarktungskompetenz gesteigert und die Kundenzufriedenheit erhöht. Dafür danke ich Bertrand Jungo im Namen von Ringier und Swisscom. Ich freue mich, dass Bertrand Jungo im Admeira-Verwaltungsrat Einsitz nehmen wird.» (pd/wid)