ADC Deutschland: Talent Award geht in die Schweiz

Im Rahmen ihres Studiums an der Miami Ad School in Berlin wurden unter andern Katharina Eugster, Interactive Media Designer bei der Agentur am Flughafen, und Marc Huenerwadel, Paid Social Media Consultant bei Webrepublic, für ihr Projekt «The Period Beer» mit einem der begehrten Nägel beim Talent Award des Art Director Club Deutschland ausgezeichnet.

Unter dem Slogan «Let's talk dad!» finden (noch) unkundige Väter auf der Rückseite von vier unterschiedlichen Bierdosen jeweils eine kurze Erklärung zu einer der vier Menstruationsphasen inklusive eines Tipps, wie Mann mit Frau am besten darüber spricht, heisst es in einer Mitteilung der Agentur am Flughafen. Dies sei ein gelungener Zugang zu einem für Männer nach wie vor heiklen Thema, fand auch die Jury des ADC Deutschland. (pd/cbe)