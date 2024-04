Goldbach Crossmedia Award: «The FlipCode Mystery» holt sich den Preis

Die Suche nach der besten Schweizer crossmedialen Kampagne ging am Donnerstagabend, im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web, in der Zürcher Eventlocation The Hall zu Ende. Auch in der 20. Jubiläumsausgabe hatte die Expertenjury wieder die Qual der Wahl. Überzeugen konnte schlussendlich das Team von Sir Mary, welches eine immersive Multichannel-Kampagne von Samsung, zusammen mit der Schweizer TV-Serie Tschugger, rund um das neue Klapphandy Galaxy Z Flip5 auf die Beine gestellt hatte (persoenlich.com berichtete).

Ziel der Werbekampagne war es, sowohl die Gen Z als auch die Millennials in der Deutschschweiz für das neue Galaxy Z Flip5 zu begeistern. Anstatt die junge Zielgruppe mit vorhandenen internationalen Spots zu bespielen, wollte man das Produkt mit einem greifbaren Erlebnis verknüpfen und so im Schweizer Markt verankern. Dies gelang, indem eine aktivierende Kampagne kreiert wurde, in welcher die Zielgruppe als Hilfs-Tschugger die Möglichkeit erhält, einen interaktiven Crime Case rund um das neue Mobiltelefon zu lösen.

«The FlipCode Mystery» setzt dabei den Fokus auf alle relevanten Digital- und Social-Channels und verknüpft diese wiederum punktuell mit den klassischen TV-Ausstrahlungen der Tschugger-Staffel. Eine intelligente Symbiose von klassischem TV und digitaler Aktivierung, heisst es in der Mitteilung.

Neben den Goldgewinnern wurden auch die Zweit- und Drittplatzierten an der Award Night prämiert. Mit der Kampagne «Tags against Crime» von Maison Blanche holte sich Jung von Matt den zweiten Rang und TBWA\Zürich sowie OMD durften sich mit dem Case «The Chicken McNuggets of Love» von McDonald's Switzerland über Bronze freuen.

Auch 2024 wurde wieder der Publikumspreis vergeben. Während mehreren Wochen konnten alle Interessierten für ihre Lieblingskampagne voten. Über 2100 Personen haben ihre Stimme abgegeben. Zum Publikumsliebling wurde die Swiss-Weihnachtskampagne #LXmasWithYou gekürt, die von Swiss, Msm Communication sowie Tamino Productions umgesetzt wurde.

Weitere Informationen zu den Gewinnern und Shortlist-Nominierten gibt es hier. (pd/wid)