CH-Startup am Super Bowl: The Rock trägt On-Shoes

Jedes Jahr werden beim legendären Intro des grössten Einzelsportanlasses der Welt die Spieler der beiden Gewinner-Mannschaften der Conferences AFC und NFC vorgestellt. Dieses Jahr übernahm diese Aufgabe der bestbezahlte Schauspieler der Welt: Dwayne «The Rock» Johnson.

In üblicher epischer Manier wurde viel gebrüllt und gepost. Was jedoch für Aufsehen sorgte, war das Schuhwerk des 47-Jährigen: Es handelt sich dabei um ein weisses Paar Sneakers der Zürcher Sportmarke On.







Offenbar stürzte kurzzeitig sogar die On-Website ab, wie der Blick berichtet. Das internationale Interesse an der Sportmarke war dermassen hoch.

Nachdem Tennisstar Roger Federer bei On eingestiegen ist (persoenlich.com berichtete), wächst der Prominenzfaktor bei der Schweizer Sportmarke nun in ungeahnte Höhen.





It’s my honor to be in my old stomping grounds of MIAMI to intro the NFC & AFC CHAMPS.

Today, I live vicariously through you exceptional athletes. Have fun, LEAVE IT ALL on the field.

Mahalo to the @NFL & @FoxTV for this epic opportunity.#HardestWorkersOnTheField#SuperBowl pic.twitter.com/j50YhmfTCS