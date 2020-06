GfM: Trend-Tagung auf September verschoben

Die 30. GfM Trend-Tagung findet neu am 8. September 2020 in der StageOne Event & Convention Hall Zürich statt. Ursprünglich war der Anlass auf Ende März angesetzt und wurde dann auf Ende August verschoben ( persoenlich.com berichtete ).

Der Vorstand der GfM habe sich infolge der Entwicklung der Corona-Pandemie in der Schweiz und der vom Bundesrat erlassenen Lockerungsschritte dazu entschlossen, die Trend-Tagung an einem geeigneteren Austragungsort und damit auch an einem neuen Datum durchzuführen, heisst es in einer E-Mail an die Tagungsteilnehmer.

«Die Gesundheit unserer Teilnehmer und ein unbelastetes Tagungserlebnis haben für uns höchste Priorität. Wir möchten sicherstellen, dass alle angemeldeten Personen in einem optimalen Umfeld die Veranstaltung geniessen können», schreibt GfM-Geschäftsführer Jean-Marc Grand.

Die bereits eingegangenen Anmeldungen für die Trend-Tagung behalten ihre Gültigkeit. (pd/cbe)