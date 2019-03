Print Matters: Was Print den Leuten wirklich bedeutet

MGB

Ursula Nold ist neue Migros-Präsidentin

Sie tritt am 1. Juli die Nachfolge des zurücktretenden Präsidenten Andrea Broggini an. Die Wahl erfolgte klar.

Die Delegierten der regionalen Genossenschaften haben am Samstag in Zürich Ursula Nold zur neuen Präsidentin der Migros-Verwaltung gewählt. Sie tritt am 1. Juli 2019 die Nachfolge des zurücktretenden Präsidenten Andrea Broggini an. Die Wahl erfolgte klar.