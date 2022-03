Expo 2020 Dubai: Weitere Auszeichnungen für die Schweiz

Nach sechs Monaten und rund 23 Millionen Besuchenden gehen an der Expo 2020 Dubai die Tore zu. Zum Abschluss fand am Mittwochabend die «Official Participant Awards»-Verleihung der Expo Organisation BIE (Bureau International des Expositions) mit einer grossen Liveshow statt. Dabei wurde der Schweizer Pavillon, der durch Bellprat Partner konzipiert wurde, mit einem Silber-Award in der Kategorie «Architecture» ausgezeichnet. Der von Expomobilia und MCH Live Marketing Solutions gebaute Expo-Pavillon erhielt kürzlich bereits Gold sowie einige weitere Preise (persoenlich.com berichtete).

Auch der ebenfalls durch Bellprat Partner gestaltete polnische Pavillion erhielt Silber, dies in der Kategorie «Exhibition Design», wie es in einer Mitteilung heisst. «Insgesamt über drei Millionen Besucherinnen haben unsere Ideen und Designs im Schweizer und im polnischen Pavillon erlebt. Damit gehören beide Pavillons zu den beliebtesten der Expo», wird Iwan Funk, Managing Partner von Bellprat Partner, zitiert. «Zusätzlich kommen jetzt noch die zahlreichen Auszeichnungen und Awards durch Fachpersonen der internationalen Jurys dazu. Wir sind unglaublich stolz auf diesen Erfolg.»

Auszeichnungen auch für Nüssli

Auch Pavillonbauer Nüssli zieht in einer Mitteilung zur Expo 2020 in Dubai eine «hervorragende Bilanz». Für einen der begehrten BIE-Awards qualifizierten sich gleich fünf Nüssli-Pavillons, heisst es. Deutschland und Kasachstan erhielten Gold und Silber in der Kategorie «Theme Interpretation». Gold gewann auch Japan in der Kategorie «Exhibition Design». Silber und Bronze gingen an Österreich und China in den Kategorien «Architecture».

Nebst den fünf BIE-Award-Auszeichnungen erhielt Nüssli weiteren sechs Gewinner-Awards und zwölf Zweit- und Drittplatzierungen. «Bei unserer internationalen Bautätigkeit übernehmen wir aufgrund unserer Aufgaben, aber auch mit unserem Projekt-Know-how eine Art Drehscheibenfunktion. Das bringt uns gegenseitig weiter und treibt auch die Projekte voran», so Harald Dosch, COO Special Projects und Verantwortlicher der Expo-Projekte von Nüssli. (pd/cbe)