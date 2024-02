Jung von Matt Limmat: Wenn wieder mehr Monat als Geld übrig ist

Sieben Monate, sieben Ziehungen und über 14'000 Gewinnerinnen und Gewinner später zeigt sich: Mit dem Gewinnspiel «PostFinance Card Lotto» hat PostFinance das Kundenerlebnis neu interpretiert. Immer am 20. des Monats, wenn das Konto gen Null geht, wurde die PostFinance Card zum Lottoschein, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Idee dahinter sei so einfach wie gut: Schon allein durch den Besitz der PostFinance Card hätten sich sich Kundinnen und Kunden «für das monatliche Gewinnspiel der anderen Art» qualifiziert.

Die monatlichen Ziehungen, die von den Moderatoren Nik Hartmann und Ramin Yousofzai in einem Social-Entertainment-Format inszeniert wurden, waren laut Mitteilung «alles andere als gewöhnlich»: Vom wilden Ritt als Surfer über Glücksfeenflüge bis hin zum Überlebenskampf als Dinosaurier hätten die PostFinance-Kundinnen und -Kunden jeden Monat eine Verlosung erlebt. Auf Insta, TikTok, YouTube und auf der PostFinance-Website sei das «PostFinance Card Lotto» so jeweils am 20. des Monats zum Online-Happening geworden.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgte automatisch mit der PostFinance Card, wobei die letzten fünf Ziffern der Kartennummer als Los dienten. So wurde sie nicht nur zum Dreh- und Angelpunkt der Kampagne, sondern auch zu einem neuen Kommunikationsmittel wie es im Banking zuvor noch nicht genutzt wurde.

Die Vielfalt und Qualität der Preise – von Erlebnisgutscheinen bis zu direkten Gutschriften auf das PostFinance-Konto – unterstrich laut Communiqué den Anspruch von PostFinance, nicht nur im Finanzbereich, sondern auch in der Kundenpflege und Kundenbindung Wert zu legen. Dieser Ansatz habe sowohl bestehende Kundinnen und Kunden begeistert als auch neue motiviert, sich PostFinance anzuschliessen.

Eine Kampagne, die Spuren hinterlässt

«Unser Ziel war es, unseren Kund:innen nicht nur hervorragende Finanzdienstleistungen anzubieten, sondern auch spannende Erlebnisse zu schaffen, die ihren Alltag bereichern. PostFinance ist die Schweizer Bank für alle – egal, wie viel man auf dem Konto hat», so Andrea Wey, Marketing Communications Retail Banking bei PostFinance. Dennis Lengacher, Head of Marketing Communications (Co-Lead) bei PostFinance ergänzt: «Dass die Social Experiences ein voller Erfolg waren, zeigen auch die Reportingzahlen, wie die Verdoppelung der Interaktionen und Views im Vergleich zum Durchschnitt unserer Social Media Posts.»

Verschiedene Online-Assets wie Banner und Social Videos sowie ein Flyer-Mailing begleiteten die Kampagne von PostFinance und Jung von Matt Limmat. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner wurden schliesslich per Schreiben informiert. Die Kampagne lief von August 2023 bis Februar 2024 in der ganzen Schweiz.

